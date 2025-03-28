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في الأسبوع الأكثر تأثيراً هذا العام.. رسائل تحذيرية وأخرى مبشرة!
أخبار الأبراج
2025-03-28 | 01:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
627 شوهد
تتوقّع الخبيرة الفلكية
جاكلين عقيقي
، عبر
السومرية
، أن يشهد الأسبوع الممتد من السبت 29 آذار حتّى الجمعة 4 نيسان 2025، ثلاثة أحداث فلكية بارزة ستكون محط الاهتمام في عالم الفلك.
تؤكّد الخبيرة الفلكية
جاكلين عقيقي
، عبر
السومرية
، أنّه سيتخلّل هذا الأسبوع ثلاثة أحداث فلكية بارزة تلفت انتباه المتابعين وعشاق علم الفلك، حيث يتزامن كسوف الشمس الجزئي مع ولادة القمر الجديد في برج الحمل، ووصول كوكب نبتون إلى برج الحمل، وبداية تراجع كوكب الزهرة من برج الحمل نحو
برج
الحوت
، بالإضافة إلى اصطفاف الكواكب مجتمعة في مشهد سماوي
نادر
.
وبالنسبة لعقيقي، يُعد الكسوف الجزئي للشمس في برج الحمل الحدث الأبرزلهذا الأسبوع، حيث سيحدث يوم السبت الموافق 29 آذار/مارس. وسيكون هذا الكسوف مرئيًا في مناطق واسعة تشمل أوروبا، وشمال آسيا، وشمال غرب أفريقيا، بالإضافة إلى أجزاء كبيرة من أميركا الشمالية والشمالية الجنوبية، والمحيط الأطلسي، والقطب الشمالي. يتزامن هذا الكسوف مع ولادة القمر الجديد، ممّا يضاعف تأثيره الفلكي، خاصة على مواليد الأبراج النارية (الحمل، الأسد، القوس) وعلى الوضع العام عالميًا. كما أنّ اصطفاف الكواكب المرافق لهذا الحدث قد يُحدث تأثيرات كبيرة على الأرض، قد تتراوح بين الكوارث الطبيعية والتغيرات المناخية والاضطرابات الإنسانية.
يترك هذا الكسوف تأثيراته على الأسابيع المقبلة، حيثُ يؤثر مباشرةً على الكواكب المتحركة في برج الحمل، مثل الزهرة وعطارد. وتُعتبر تداعيات هذا الكسوف قوية وقد تحمل مفاجآت تقلب الموازين، ممّا يستدعي الحذر وعدم التسرع في اتخاذ القرارات، خاصةً بالنسبة لمواليد برج الحمل،
السرطان
،
الميزان
، والجدي. يُنصح بالتعامل مع المستجدات بحكمة وتروٍّ، إذ قد تطرأ أحداث غير متوقعة تستوجب الانضباط والاستعداد النفسي. كما يُفضل الابتعاد عن الالتزامات المرهقة خلال هذه الفترة.
تابعوا
جاكلين عقيقي
على
يوتيوب
السومرية
.
من جهةٍ أخرى، يؤثر هذا المشهد الفلكي بقوّة على مواليد برج الحمل،
الميزان
،
السرطان
، والجدي، حيث يشعرون بتداعيات واضحة على أوضاعهم المالية والعاطفية، وقد يواجهون تغييرات مفاجئة تعكس بعض التشويش في حياتهم العملية أو الشخصية. لذا، من الضروري جدًّا خلال هذه المرحلة تجنب المخاطرة في أي مشاريع غير مضمونة النتائج، والتحلي بالصبر حتى تمرّ هذه الفترة بسلام.
أمّا الحدث الثاني المهم، فهو انتقال كوكب نبتون من
برج
الحوت
إلى برج الحمل اعتبارًا من يوم 30 آذار/مارس، لينضم إلى الشمس وعطارد والزهرة المتراجعة في برج الحمل. يُعتبر هذا التحول إيجابيًا لمواليد برج الحمل،
العذراء
، الجوزاء، والقوس، حيث يخفف عنهم الكثير من الضغوط السابقة ويُحسّن أوضاعهم المهنية والمالية والاجتماعية. كما يُتوقع أن تشهد حياتهم لقاءات ممتعة ونجاحات لافتة، مع تعزيز شعبيتهم وزيادة المناسبات الاجتماعية المبهجة.
وفيما يخص تحركات القمر، يحمل هذا الاسبوع أجواء إيجابية وحظوظًا استثنائية بسبب ولادة القمر الجديد يومي السبت والأحد، بالتزامن مع الكسوف الجزئي. وبعد ذلك، ينتقل القمر إلى
برج
الثور
يومي الاثنين والثلاثاء، ممّا يحسّن ظروف مواليد
الثور
والعذراء. ثم ينتقل إلى
برج الجوزاء
بين الأربعاء ومنتصف يوم الجمعة، مما يبشر بفترة رائعة لمواليد الجوزاء، الميزان، والدلو. وبذلك، تكون جميع الأبراج (الهوائية، المائية، النارية، الترابية) على موعد مع ظروف إيجابية وحظوظ موازية.
أمّا بالنسبة لتنقلات الكواكب، فتكون على النحو التالي:
• الشمس، نبتون، وعطارد في برج الحمل.
• الزهرة تتراجع في برج الحوت.
• المشتري يتقدم في
برج الجوزاء
.
• المريخ يتقدم في
برج السرطان
.
• أورانوس يتقدم في
برج الثور
.
• زحل في برج الحوت.
• بلوتون في برج
الدلو
.
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