إعصار الكواكب يضرب الأبراج.. فرص ذهبية للبعض وكوارث للآخرين!

تتوقّع الخبيرة الفلكية ، عبر ، أن يشهد الأسبوع الممتد من السبت 5 نيسان حتّى الجمعة11 نيسان 2025، سلسلة من الاحداث الفلكية الاستثنائية والّتي ستؤثر بشكلٍ أو بآخر على حياة الابراج.

تؤكّد الخبيرة الفلكية ، عبر أنّ هذا الاسبوع يضم في طياته أحداثًا كونية استثنائية تترك بصماتها على مختلف مناحي الحياة. يبرز بينها انتقال نبتون من إلى برج الحمل، حيث يُنهي حقبة من التأثيرات السلبية التي اتّسمت بالغموض والخداع، لتبدأ مرحلة جديدة تنبض بالطاقات الإيجابية والفرص المتجددة. يأتي هذا التحول الكوكبي مصحوبًا بعودة عطارد إلى مساره الطبيعي في برج الحمل، مما يُعيد التوازن إلى مجالات التواصل والتنقلات والعقود، بعد فترة من الالتباسات والتأخيرات.

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تتشكل هذه الأيام تحت تأثير تجمع ثلاثي يضم الشمس وعطارد ونبتون في برج الحمل، ممّا يخلق جوًا مشحونًا بالحماسة والرغبة في التغيير. كما تبرز فرص ذهبية لبدء مشاريع جديدة واتخاذ قرارات مصيرية، خاصّة لمن يشعرون بأنّهم عالقون في الروتين. من ناحية أخرى، تمنح الزهرة في دفعة قوية للمشاعر الإبداعية والعاطفية، حيث تزداد حساسية الأفراد وتتفتح مواهبهم الكامنة.

لكن المشهد الفلكي لا يخلو من التحديات، إذ يحذر المريخ المتقدم في من التسرع في الأحكام أو الدخول في صراعات غير محسوبة العواقب. في المقابل، يمنح المشتري في الجوزاء براعة في التفاوض وفرصًا للنجاح، خاصّة في المجالات الفكرية. تتنوع تأثيرات القمر يوميًا، حيث يُعزّز وجوده في العلاقات الإنسانية، بينما يضفي انتقاله إلى الأسد طموحًا وقوّة إرادة، قبل أن يستقر في ليركز على التفاصيل العملية.