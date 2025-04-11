الفلك يُوزّع "شيكات الحظ" هذا الاسبوع.. من هي الابراج الرابحة؟

تستهل الخبيرة الفلكية ، عبر ، سلسلة توقعاتها بالحدث الأبرز وهو القمر المكتمل في الهوائي، الذي يشكل تنافرًا فلكيًا مع الكواكب الموجودة في أعلى نقطة في الدائرة الفلكية، وهي الشمس ونبتون وعطارد في برج الحمل. ويُمثّل الدبلوماسية والتوازن والعلاقات التي نعيشها في حياتنا اليومية، بينما يعكس برج الحمل التفرد في الهوية والشخصية. وبالتالي، نحن أمام نوعين من الطاقة المتباينة، ممّا يثير تساؤلات حول كيفية تأثير هذه العوامل على كل برج.

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من الأحداث المهمة أيضًا، وجود كوكب الزهرة في ، حيث يوزع تأثيرات ناجحة ورابحة وحظوظًا على كلّ من ، ، ، والجدي. هذا الوضع الفلكي يسهم في تحريك الأمور المالية والعاطفية والعائلية العالقة، ممّا يتيح الفرصة لاستقبال أخبار سارة.



أمّا بالنسبة لحركة القمر، فتسجل بداية الأسبوع، وتحديدًا يومي السبت والأحد قمرًا مكتملًا في برج الميزان الهوائي، الذي يشكل مربعًا فلكيًا مع الكواكب في برج الحمل ومربعًا مع المريخ في . ما يعني أنّ مواليد الأبراج الهوائية ستكون من الأبراج الرابحة، حيث ترتفع معنوياتهم وتُتاح لهم فترة ناجحة تُتيح لهم البدء في أعمال جديدة. ينتقل القمر بعد ذلك إلى يومي الثلاثاء والأربعاء، ممّا يتيح لمواليد الأبراج المائية (السرطان والعقرب والحوت) فرصة لتلقي تطورات أو أخبار إيجابية جدًّا تتعلّق بالسفر والعمل والمكاسب المالية، كما تتوضح نتائج الامتحانات الأكاديمية والمدرسية الناجحة.



وتؤكّد عقيقي أنّ الفترة الممتدة بين الأربعاء والجمعة تشكّل مثلثًا فلكيًا ناريًا بين القمر في والشمس في برج الحمل، ممّا يفتح أمام مواليد الأبراج النارية طريق النجاح في حياتهم المهنية والاجتماعية.



بالنّسبة لحركة الكواكب فهي على الشكل التالي:

الشمس ونبتون وعطارد في برج الحمل.

المريخ في ثم ينتقل إلى .

المشتري في .

أورانوس في .

الزهرة وزحل في برج الحوت.

بلوتون في برج .