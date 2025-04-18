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أسرار الفلك هذا الاسبوع.. الثور يخطف الأضواء والأسد يحصل على مفاجأة صادمة!
أخبار الأبراج
2025-04-18 | 01:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
816 شوهد
تتوقّع الخبيرة الفلكية
جاكلين عقيقي
، عبر
السومرية
، أن يشهد الأسبوع الممتد من السبت 19 حتّى الجمعة 25 نيسان 2025، سلسلة من الاحداث الفلكية الاستثنائية والتي ستترك تأثيرات واضحة على الابراج.
تستهلّ الخبيرة الفلكية،
جاكلين عقيقي
، سلسسلة توقعاتها الفلكية لهذا الاسبوع، عبر
السومرية
، بالحدث الابرز وهو انتقال الشمس إلى
برج الثور الترابي
لتنضم إلى أورانوس كأهم حدث فلكي. هذا الانتقال يضع مواليد
برج الثور
في الصفوف الأمامية بفضل ما يتمتّعون به من مهارات وقدرات فكرية وجسدية مميزة، ممّا يجعلهم منافسين أقوياء في هذه المرحلة. كما تشهد حياتهم نشاطًا متزايدًا ونتائج إيجابية تجعل الأحداث تتحرك لصالحهم، مع تباشير تحول إيجابي على جميع المستويات.
وتؤكّد عقيقي أنّ هذه التغيرات الكوكبية جاءت لتعلن بداية عام ملائم لمواليد
الثور
، يتخلصون خلاله من كل ما كان يشكل عبئًا عليهم، لينطلقوا بثقة نحو تحقيق أهدافهم، مدفوعين بأمل جديد. التموضعات الفلكية الاستثنائية لهذا العام تعمل بشكل كامل لصالحهم، حيث تفتح أمامهم أبواب الفرص والمكافآت، ويجدون أنفسهم متحررين من المشاكل والعراقيل التي كانت تعيق تقدمهم. كلما بذلوا جهدًا أكبر، كلما حققوا نجاحًا أوسع، حيث يُتوقع أن يكون هذا عام التقدم المهني والتميز والشهرة. ومن أبرز التغيرات الفلكية المؤثرة مغادرة كوكب أورانوس لبرج الثور إلى
برج الجوزاء
، ممّا يسهم في كسر القيود وفتح آفاق جديدة. هذه التحولات الإيجابية لا تقتصرعلى مواليد الثور فحسب، بل تشمل أيضًا مواليد برجي
العذراء
والجدي، حيث يتوقع أن تشهد حياتهم تطورات إيجابية في الفترة المقبلة.
أمّا على صعيد حركة الكواكب الأخرى، فيُعد انتقال المريخ من
برج السرطان
إلى
برج الأسد
من الأحداث البارزة في هذه الفترة. ويُشكّل هذا الانتقال نقطة تحول مهمة، حيث ينتقل المريخ إلى موقع ناري صديق يتميز بقوّة أكبر وتأثير إيجابي واضح. وبما أنّ المريخ هو الكوكب الرئيسي لبرج الحمل، فإنّ وجوده في برج الأسد يمنح مواليد هذا البرج طاقة مضاعفة وحماسة كبيرة تدفعهم نحو المزيد من العطاء والسعي لتحقيق الأفضل. سيستمر المريخ في برج الأسد من 18 أبريل/نيسان حتى 17 يونيو/حزيران، ممّا يعني شهرين كاملين من الحيوية والاندفاع، وهي فترة مناسبة لبدء مشاريع جديدة أو اتخاذ خطوات جريئة في الحياة العملية والشخصية.
أمّا الأجواء الفلكية السائدة خلال هذا الأسبوع، فتتميز بسيطرة الطابع الترابي، مع حظوظ استثنائية نتيجة انتقال الشمس إلى برج الثور ووصول القمر إلى برج
الجدي
يومي السبت والأحد، ممّا يشكل مثلثًا فلكيًا ترابيًا يُعزّز مصالح مواليد
الأبراج الترابية
. وفي يومي الاثنين والثلاثاء، ينتقل القمر إلى برج
الدلو
، ليشكل مربعًا فلكيًا مع الشمس وأورانوس في الثور، ممّا ينعكس إيجابًا على مواليد الجوزاء والميزان والدلو.
تابعوا
جاكلين
عقيقي على
يوتيوب
السومرية.
ومع
منتصف
الأسبوع، ينتقل القمر إلى
برج الحوت
يومي الأربعاء والخميس، حاملًا معه تطورات إيجابية وفرصًا جديدة لمواليد الأبراج المائية. أمّا يوم الجمعة، فينتقل القمر إلى برج الحمل الناري، ممّا يرفع معنويات مواليد الأبراج النارية ويدفعهم لبدء مشاريع أو خطط جديدة، مع ضرورة استغلال الفرص المتاحة بشكل جيد.
أمّا بالنسبة لحركة الكواكب الأخرى خلال هذا الأسبوع، فهي على الشكل التالي:
- الشمس وأورانوس في برج الثور
- عطارد ونيبتون في برج الحمل
- الزهرة في برج
الحوت
- المريخ في برج الأسد
- زحل في برج الحوت
- المشتري في برج الجوزاء
-
بلوتو
في برج الدلو
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