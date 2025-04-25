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مع وجود المريخ في الاسد.. تحذيرات خطيرة لمواليد الثور، العقرب والدلو!
أخبار الأبراج
2025-04-25 | 01:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
629 شوهد
تتوقّع الخبيرة الفلكية
جاكلين عقيقي
، عبر
السومرية
، أن يشهد الأسبوع الممتد من السبت 26 نيسان حتّى الجمعة 2 أيّار ، سلسلة من الاحداث الفلكية المليئة بالفرص والتحديات، والّتي تتطلّب من الابراج كامل الوعي والحكمة.
يُشكل وجود كوكب المريخ في
برج الأسد
أحد أبرز المحطات الفلكية في هذه الفترة، حيث يلتقي كوكب القوة والشراسة والشجاعة مع برج يعرف بالقيادة والثقة بالنفس. فالمريخ، بصفته كوكبًا ناريًا وحاكمًا لبرج الحمل، يمنح طاقة ديناميكية وحماسًا كبيرًا للتحرك واتخاذ المبادرات. لكن هذا الموقع الفلكي يحمل أيضًا بعض التحذيرات، خاصة لمواليد الأبراج
الثور
والعقرب والدلو، الذين قد يواجهون تحديات غير متوقعة أو عرضة للحوادث والمشكلات الصحية. لذا، يُنصح بالحذر واختيار المحيطين بعناية، وتجنب الأشخاص السلبيين الذين قد يزيدون من حدة التوتر.
أمّا على صعيد الأحداث الفلكية الأخرى، فيبرز القمر الجديد في
برج الثور
يومي 27 و28 من الشهر، حاملًا معه فرصًا جديدة وغير متوقعة، خاصة في المجال العملي. وهذا الوضع سيعزز ثقة مواليد الثور ويجعلهم أكثر طمأنينة، كما سيمتد هذا التأثير الإيجابي ليشمل مواليد برجي
العذراء
والجدي، الذين قد يحصلون على عروض أو تسويات إيجابية في مختلف جوانب حياتهم.
تابعوا
جاكلين عقيقي
على
يوتيوب
السومرية
.
وفيما يخصّ تحركات القمر، فإنّ دخوله إلى برج الحمل يوم السبت سيعزز الحظوظ المادية والمعنوية لمواليد الأبراج النارية (الحمل، الأسد، القوس). بينما سيحمل يومي الأحد والاثنين، مع دخول القمر إلى الثور، فرصًا جديدة لمواليد
الأبراج الترابية
(الثور، العذراء، الجدي)، مع احتمال حدوث تسويات إيجابية في بعض القضايا العالقة. أمّا يومي الثلاثاء والأربعاء، فمع وصول القمر إلى
برج الجوزاء
، ستكون الأخبار السارة حليفة مواليد الأبراج الهوائية (الجوزاء،
الميزان
، الدلو)، خاصة فيما يتعلق بالوضع المالي أو الترقيات الوظيفية، مما سيزيد من تفاؤلهم واندفاعهم.
ومع بداية شهر مايو، سينتقل القمر إلى
برج السرطان
يومي الخميس والجمعة، حاملًا معه تحسينات ملموسة في الأوضاع، وخاصّة على الصعيد المالي، حيث سيحظى مواليد الأبراج المائية (السرطان،
العقرب
، الحوت) بانفراجات قوية تمس مختلف جوانب حياتهم.
أمّا بالنسبة لحركة الكواكب فستكون على الشكل التالي:
- الشمس وأورانوس في برج الثور، ممّا قد يجلب تغييرات مفاجئة في المجال المالي.
- المشتري في الجوزاء، ممّا يعزز الفرص في المجالات الفكرية والاجتماعية.
- المريخ في الأسد، ممّا يُعزّز روح القيادة والطموح.
-
بلوتو
في
الدلو
، ممّا قد يحدث تحولات عميقة على المستوى الجماعي.
- نبتون وعطارد والزهرة في برج الحمل، طاقة إبداعية واجتماعية متج
دّدة.
- زحل في
الحوت
، ممّا يفرض اختبارات في الصبر والالتزام.
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