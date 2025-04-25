مع وجود المريخ في الاسد.. تحذيرات خطيرة لمواليد الثور، العقرب والدلو!

تتوقّع الخبيرة الفلكية ، عبر ، أن يشهد الأسبوع الممتد من السبت 26 نيسان حتّى الجمعة 2 أيّار ، سلسلة من الاحداث الفلكية المليئة بالفرص والتحديات، والّتي تتطلّب من الابراج كامل الوعي والحكمة.

يُشكل وجود كوكب المريخ في أحد أبرز المحطات الفلكية في هذه الفترة، حيث يلتقي كوكب القوة والشراسة والشجاعة مع برج يعرف بالقيادة والثقة بالنفس. فالمريخ، بصفته كوكبًا ناريًا وحاكمًا لبرج الحمل، يمنح طاقة ديناميكية وحماسًا كبيرًا للتحرك واتخاذ المبادرات. لكن هذا الموقع الفلكي يحمل أيضًا بعض التحذيرات، خاصة لمواليد الأبراج والعقرب والدلو، الذين قد يواجهون تحديات غير متوقعة أو عرضة للحوادث والمشكلات الصحية. لذا، يُنصح بالحذر واختيار المحيطين بعناية، وتجنب الأشخاص السلبيين الذين قد يزيدون من حدة التوتر.

أمّا على صعيد الأحداث الفلكية الأخرى، فيبرز القمر الجديد في يومي 27 و28 من الشهر، حاملًا معه فرصًا جديدة وغير متوقعة، خاصة في المجال العملي. وهذا الوضع سيعزز ثقة مواليد الثور ويجعلهم أكثر طمأنينة، كما سيمتد هذا التأثير الإيجابي ليشمل مواليد برجي والجدي، الذين قد يحصلون على عروض أو تسويات إيجابية في مختلف جوانب حياتهم.

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وفيما يخصّ تحركات القمر، فإنّ دخوله إلى برج الحمل يوم السبت سيعزز الحظوظ المادية والمعنوية لمواليد الأبراج النارية (الحمل، الأسد، القوس). بينما سيحمل يومي الأحد والاثنين، مع دخول القمر إلى الثور، فرصًا جديدة لمواليد (الثور، العذراء، الجدي)، مع احتمال حدوث تسويات إيجابية في بعض القضايا العالقة. أمّا يومي الثلاثاء والأربعاء، فمع وصول القمر إلى ، ستكون الأخبار السارة حليفة مواليد الأبراج الهوائية (الجوزاء، ، الدلو)، خاصة فيما يتعلق بالوضع المالي أو الترقيات الوظيفية، مما سيزيد من تفاؤلهم واندفاعهم.

ومع بداية شهر مايو، سينتقل القمر إلى يومي الخميس والجمعة، حاملًا معه تحسينات ملموسة في الأوضاع، وخاصّة على الصعيد المالي، حيث سيحظى مواليد الأبراج المائية (السرطان، ، الحوت) بانفراجات قوية تمس مختلف جوانب حياتهم.

أمّا بالنسبة لحركة الكواكب فستكون على الشكل التالي:

- الشمس وأورانوس في برج الثور، ممّا قد يجلب تغييرات مفاجئة في المجال المالي.

- المشتري في الجوزاء، ممّا يعزز الفرص في المجالات الفكرية والاجتماعية.

- المريخ في الأسد، ممّا يُعزّز روح القيادة والطموح.

- في ، ممّا قد يحدث تحولات عميقة على المستوى الجماعي.

- نبتون وعطارد والزهرة في برج الحمل، طاقة إبداعية واجتماعية متج دّدة.

- زحل في ، ممّا يفرض اختبارات في الصبر والالتزام.