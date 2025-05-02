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بين ذكاء عطارد وثقل بلوتو.. معركة كواكب تحسم مصير الأبراج!
أخبار الأبراج
2025-05-02 | 00:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
417 شوهد
تتوقّع الخبيرة الفلكية
جاكلين عقيقي
، عبر
السومرية
، أن يشهد الأسبوع الممتد من السبت 3 حتّى الجمعة 9 أيّار 2025، أحداثًا فلكية ديناميكية تخلق فرصًا مهمة، خاصذة على المستوى المادي، مع بعض التحديات التي تتطلب التعامل بحكمة.
تؤكّد الخبيرة الفلكية
جاكلين عقيقي
، عبر
السومرية
، أنّ هذا الأسبوع سيشهد تحركات فلكية كبيرة تترك تأثيرات واضحة على مختلف الأبراج، حيث يبرز وجود القمر في
برج الأسد
إلى جانب المريخ بين السبت ومنتصف الاثنين، مما يشكل مثلثات مع كواكب برج الحمل (الزهرة، عطارد، ونبتون). هذه التحركات تخلق تأثيرات استثنائية تمنح مواليد الأبراج النارية فرصًا مهمة وقدرات كبيرة لمواكبة الأحداث بذكاء وحكمة.
يُعد تواجد الشمس وأورانوس في
برج الثور
من أبرز المحطات الفلكية هذا الأسبوع، خاصة مع وجود الزهرة، حاكم
الثور
، في مواقع تدعم تحسين الجوانب المادية والعاطفية. خلال هذه الفترة، تميل الأجواء إلى الهدوء النسبي، مع زيادة الحكمة في التعامل مع الأمور المالية، مما يجعلها فرصة مناسبة لتعزيز الموارد وتحقيق المكاسب. كما سيلاحظ ميل نحو التوفير والاقتصاد، مع استقرار نسبي في الأسعار. كما أن هذا الوضع الفلكي قد يُحدث مفاجآت واكتشافات مهمة على المستوى العالمي، مع تزايد الفرص المادية وزيادة السعي نحو تحقيق الأرباح.
تابعوا
جاكلين
عقيقي على
يوتيوب
السومرية.
من حيث تحركات القمر، يبدأ القمر مسيرته في
برج الجوزاء
يوم السبت، ثم ينتقل إلى الأسد حتى
منتصف
الاثنين، مشكلًا مربعًا مع الشمس في الثور، مما يعزز النجاح والتقدم لمواليد الحمل والأسد والقوس. بعد ذلك، يتحرك القمر إلى
العذراء
حتى الأربعاء، مشكلًا مثلثًا ترابيًا مع الشمس، مما يشير إلى تطورات عاطفية مهمة لمواليد الثور والعذراء والجدي. وفي الخميس والجمعة، ينتقل القمر إلى
الميزان
، حيث يشكل مثلثات مع المشتري في الجوزاء وبلوتو في
الدلو
، مما يحسن أوضاع مواليد الجوزاء والميزان والدلو.
أمّا على صعيد الكواكب، فإن دخول عطارد إلى الثور يوم الخميس 16 مايو/أيار يعزز الذكاء واللباقة في التعامل، بينما قد يسبب زحل ونبتون في
الحوت
بعض التأخير وخيبات الأمل لمواليد العذراء والجوزاء والقوس. في المقابل، فإن
بلوتو
في الدلو يجعل الأجواء ثقيلة بعض الشيء، وقد يخلق عقبات لمواليد العشرية الأولى من الدلو والأسد والعقرب.
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