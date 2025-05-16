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رياحُ التغيير تحمل الثراء لبعض الأبراج.. ونيران المريخ تحرق أخرى!
أخبار الأبراج
2025-05-16 | 01:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
833 شوهد
تتوقع الخبيرة الفلكية
جاكلين عقيقي
، عبر
السومرية
، أن يشهد الاسبوع الممتد من السبت 17 أيّار حتّى السّبت 23 أيّار 2025، مجموعة من الاحداث الفلكية المليئة بالتغيرات والفرص، والّتي تتيح لجميع الابراج الاستفادة من الطاقات الإيجابية المتاحة.
بحسب الخبيرة جللفلكية
جاكلين عقيقي
، يشهد هذا الأسبوع تنقلات فلكية عديدة تؤثر بشكل كبير على حركة الكواكب. حيث تنتقل الشمس إلى
برج الجوزاء
يوم الثلاثاء 20، ممّا يعلن عن بداية شهر شمسي جديد. يحمل هذا الانتقال معه فرصًا مهنية وتألقًا وشهرة لمواليد الجوزاء والميزان والدلو، حيث يتاح لهم أكثر من فرصة للمشاركة في حدث مهم وكبير. بعد كل عاصفة، يأتي الهدوء، ويعد الربيع بالأمل، مع تأثيرات حافلة بأحداث وتطورات مهمة، ومكاسب مالية غير متوقعة، واستثمارات كبيرة تحقق نجاحًا ملحوظًا.
وجود كوكبي أورانوس وعطارد في
برج الثور
يسهل الأمور الإدارية والمالية لمواليد برج
الثور
والعذراء والجدي، كما يسهل حركة الاتصالات وكل ما يتعلق بأجهزة الكمبيوتر والإلكترونيات.
من جهة أخرى، يتواجد كوكب المريخ في
برج الأسد
، وهو برج ناري، ممّا قد يؤدي إلى بعض التحديات والمواجهات. يُعتبر المريخ كوكب النار والحديد والحروب، لذا يجب على مواليد الثور والعذراء والعقرب والدلو توخي الحذر والانتباه لتفادي أي حوادث أو حرائق.
تابعوا
جاكلين
عقيقي على
يوتيوب
السومرية
.
يسجل هذا الأسبوع أحداثًا فلكية مهمة مع انتقال الشمس إلى الجوزاء الهوائي، حيث تنضم إلى
كوكب المشتري
، المعروف بأنه كوكب الحظ الأكبر. هذا يعني أن السنة ستكون مهمة جدًا، حيث ستضعك في الصفوف الأمامية بفضل مهاراتك وقدراتك الفكرية والجسدية، مما يجعلك منافسًا قويًا. ستكثر نشاطاتك وتحقق نتائج إيجابية، وستشكل هذه السنة استمرارية لبعض الأمور التي جرت في العام الماضي. هذه الإيجابيات ستطال كل من مواليد الجوزاء والميزان والدلو، ونتمنى التوفيق للجميع.
الأحداث الفلكية لهذا الأسبوع
-
المثلث
الفلكي بين الشمس من الثور والقمر من
الجدي
.
- المثلث الهوائي بين القمر من
الدلو
والشمس من الجوزاء.
- المربع الفلكي بين القمر من
الحوت
والشمس من الجوزاء.
أما بالنسبة للأجواء الفلكية المسيطرة على هذا الأسبوع، فسيكون القمر يوم السبت في برج الجدي، مشكلاً مثلثًا فلكيًا مع الشمس في آخر درجاتها في الثور، ممّا يحمل طاقات إيجابية للأبراج الترابية. ينتقل القمر
بعدها
إلى برج الدلو بين الأحد والثلاثاء ليشكل مثلثًا فلكيًا هوائيًا مع الشمس من الجوزاء، ممّا يرفع معنويات مواليد الأبراج الهوائية وقد يدفعهم لبدء تنفيذ مشروع أو خطة جديدة، لذا لا تفوتوا الفرص.
ينتقل القمر إلى الحوت يومي الأربعاء والخميس ليشكل مربعًا فلكيًا مع الشمس من الجوزاء، ممّا يحسن الظروف لمواليد
السرطان
والعقرب والحوت على كافة الأصعدة. وفي نهاية الأسبوع، أي يوم الجمعة، تكون الأجواء النارية مميزة لمواليد الأبراج النارية: الحمل، الأسد، والقوس نظرًا لوجود القمر في الحمل الناري.
أمّا بالنسبة لتحرّكات الكواكب، فستكون على الشكل التالي:
- الشمس في آخر درجاتها في الثور تنتقل يوم الثلاثاء إلى الجوزاء.
- أورانوس وعطارد في الثور.
- المشتري متقدم في الجوزاء.
- المريخ في الأسد.
- بلوتون متراجع في الدلو.
- الزهرة ونبتون في الحمل.
- زحل في آخر درجاته الحرجة في الحوت، قبل أن يدخل إلى أول درجات برج الحمل.
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