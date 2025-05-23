في الاسبوع الاخير من أيّار.. الجوازء يجني الثمار والحمل يدفع الثمن!

تستهلّ الخبيرة الفلكية ، عبر ، سلسلة توقعاتها الفلكية بالحدث الابرز ألا وهو انتقال زحل من إلى برج الحمل الناري. إذ يُعرف زحل بأنه " الصارم" الذي يفرض الاختبارات ويقلب الموازين، وسيكون تأثيره واضحًا على مواليد برج الحمل الذين سيشعرون بثقل المسؤوليات والالتزامات. سيدفعهم زحل إلى مراجعة سلوكياتهم، خاصّة تلك المتعلقة بالاندفاع والغرور، وسيعلمهم كيف يكونون أكثر انضباطًا وتواضعًا.وفي حدث فلكي آخر، يولد قمر جديد في ، متزامنًا مع وجود الشمس والمشتري في نفس الموقع، ممّا يضفي طاقة إيجابية تشجع على التواصل وفتح آفاق جديدة. وسيشعر مواليد الأبراج الهوائية، وخاصّة الجوزاء والميزان والدلو، بحرّية أكبر وتحرّر من الضغوط، كما سينعكس هذا القمر إيجابًا على الأوضاع المالية لمواليد والعقرب، بينما سيجد مواليد الحمل فرصًا للتوسع وبلوغ أهدافهم. أمّا الأسد فستتعزز شعبيته وعلاقاته الاجتماعية، ممّا يجعل هذا الحدث الفلكي للجميع.ويُضاف إلى هذه الأجواء انتقال عطارد، كوكب المعرفة والتواصل، من إلى برج الجوزاء في 26 مايو، ممّا يُعزّز الطاقة الفكرية لدى مواليد الأبراج الهوائية والنارية. سيكون هذا الوقت مثاليًا لبدء مشاريع جديدة أو تطوير المهارات، خاصّة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات، كما ستتسهل الأمور المتعلقة بالقضايا القانونية والملفات الإدارية.