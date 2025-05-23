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في الاسبوع الاخير من أيّار.. الجوازء يجني الثمار والحمل يدفع الثمن!

أخبار الأبراج

2025-05-23 | 01:00
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
في الاسبوع الاخير من أيّار.. الجوازء يجني الثمار والحمل يدفع الثمن!
483 شوهد

تتوقّع الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي، عبر السومرية، أن يشهد الاسبوع الممتد من السبت 24 حتّى الجمعة 30 أيّار 2025 سلسلة من الاحداث الفلكية المليئة بالتحديات والفرص الواعدة للأبراج.

تستهلّ الخبيرة الفلكية جاكلين عقيقي، عبر السومرية، سلسلة توقعاتها الفلكية بالحدث الابرز ألا وهو انتقال زحل من برج الحوت إلى برج الحمل الناري. إذ يُعرف زحل بأنه "المعلم الصارم" الذي يفرض الاختبارات ويقلب الموازين، وسيكون تأثيره واضحًا على مواليد برج الحمل الذين سيشعرون بثقل المسؤوليات والالتزامات. سيدفعهم زحل إلى مراجعة سلوكياتهم، خاصّة تلك المتعلقة بالاندفاع والغرور، وسيعلمهم كيف يكونون أكثر انضباطًا وتواضعًا.

وفي حدث فلكي آخر، يولد قمر جديد في برج الجوزاء، متزامنًا مع وجود الشمس والمشتري في نفس الموقع، ممّا يضفي طاقة إيجابية تشجع على التواصل وفتح آفاق جديدة. وسيشعر مواليد الأبراج الهوائية، وخاصّة الجوزاء والميزان والدلو، بحرّية أكبر وتحرّر من الضغوط، كما سينعكس هذا القمر إيجابًا على الأوضاع المالية لمواليد الثور والعقرب، بينما سيجد مواليد الحمل فرصًا للتوسع وبلوغ أهدافهم. أمّا الأسد فستتعزز شعبيته وعلاقاته الاجتماعية، ممّا يجعل هذا الحدث الفلكي بشرة خير للجميع.

ويُضاف إلى هذه الأجواء انتقال عطارد، كوكب المعرفة والتواصل، من برج الثور إلى برج الجوزاء في 26 مايو، ممّا يُعزّز الطاقة الفكرية لدى مواليد الأبراج الهوائية والنارية. سيكون هذا الوقت مثاليًا لبدء مشاريع جديدة أو تطوير المهارات، خاصّة في مجالات التكنولوجيا والاتصالات، كما ستتسهل الأمور المتعلقة بالقضايا القانونية والملفات الإدارية.
 
 
تابعوا جاكلين عقيقي على يوتيوب السومرية.

أمّا حركة القمر خلال الأسبوع فستكون متغيرة التأثير، حيث يبدأ القمر في برج الحمل يوم السبت، ممّا يمنح مواليد الأبراج النارية شعورًا بالاستقرار. وفي يومي الأحد والاثنين، ينتقل القمر إلى برج الثور، ممّا يتيح لمواليد الأبراج الترابية حصاد ثمار جهودهم السابقة. ومع دخول القمر الجديد في الجوزاء يومي الثلاثاء والأربعاء، تتحسن الأوضاع المالية والاجتماعية لمواليد الجوزاء والميزان والدلو، بينما يحمل القمر في السرطان يومي الخميس والجمعة تحسنا في أوضاع مواليد السرطان والعقرب والحوت.

أمّا بالنسبة لتأثيرات الكواكب الأخرى، فإنّ وجود نبتون وزحل والزهرة في برج الحمل سيعزز الإبداع والرومانسية لدى مواليد الأبراج النارية، بينما سيجلب وجود الشمس والمشتري في الجوزاء ازدهارًا على الصعيدين المادي والعاطفي. كما سيكون المريخ في الأسد وبلوتو في الدلو مصدرًا لطاقة قوية تدعو إلى التغيير والتحول.

باختصار، يُعتبر هذا الأسبوع نقطة تحول فلكية مهمة، حيث تجتمع التحديات مع الفرص الذهبية، ممّا يتطلب من الجميع أن يكونوا مستعدين لمواجهة الصعوبات واغتنام اللّحظات المناسبة. سواء كنت تواجه اختبارات زحل الصارمة أو تستفيد من طاقة القمر الجديد وعطارد، فإنّ السماء تدعوك لأن تخطو بثقة نحو المستقبل، لأن الأجواء الفلكية هذه المرة تحمل بين طياتها الكثير من الخير والازدهار.
 
 
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