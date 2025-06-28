بين النار والتراب والهواء.. كيف سيوزع القمر حظوظه هذا الأسبوع؟

تتوقّع الخبيرة الفلكية ، عبر ، أن يشهد الاسبوع الممتد من السبت 28 حزيران حتّى الجمعة 4 تمّوز حالة من الاستقرار النسبي في مواقع الكواكب، مع تغييرات طفيفة تنتظر تحرّك أورانوس والزهرة إلى بدءًا من الاسبوع المقبل.

تعتبر الخبيرة الفلكية ، عبر ، أنّ الحدث الفلكي الأبرز لهذا الاسبوع، والذي يستحق الانتباه، هو تشكل مثلث فلكي بين الزهرة في والمريخ في برج . وهو حدث إيجابي يُتوقع أن يعود بالنفع بشكل خاص على (الثور والعذراء والجدي) والمائية (السرطان والعقرب والحوت). كما تتزامن هذه التأثيرات مع تدفق طاقات إيجابية من الشمس والمشتري في ، ممّا سيمنح جميع الأبراج فرصًا وحظوظًا متنوعة.

أما بالنسبة لتحركات القمر، فإنّ بداية الأسبوع تشهد وجود القمر يوم السبت في الناري، مما يُبشر بفترة من الأمل والنجاح والراحة لمواليد برج الحمل والأسد والقوس.

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بين يومي الأحد والثلاثاء، ينتقل القمر إلى برج العذراء الترابي، حيث يتواجد المريخ أيضًا، ممّا يخلق أجواءً مميزة ومفعمة بالإيجابية لمواليد الأبراج الترابية (الثور والعذراء والجدي). وفي الفترة الممتدة بين الأربعاء والجمعة، يتحرك القمر إلى ، ممّا يُعزّز القدرات الذهنية لمواليد الأبراج الهوائية (الجوزاء والميزان والدلو)، ويمكّنهم من التعبير عن أفكارهم بكل وضوح وتنفيذها بمهارة عالية.

على صعيد تحركات الكواكب الأخرى، تظل الشمس والمشتري في برج ، بينما يستقر المريخ في برج العذراء. أمّا الزهرة وأورانوس، فهما على وشك مغادرة آخر درجاتهما الحرجة في برج . في الوقت نفسه، يقع عطارد في برج الأسد، بينما يتواجد نبتون وزحل في برج الحمل. ويبقى بلوتون في حالة تراجع في برج ، ممّا قد يضفي بعض التأثيرات الخاصة على مجرى الأمور.