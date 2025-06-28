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بين النار والتراب والهواء.. كيف سيوزع القمر حظوظه هذا الأسبوع؟
أخبار الأبراج
2025-06-28 | 01:00
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
244 شوهد
تتوقّع الخبيرة الفلكية
جاكلين عقيقي
، عبر
السومرية
، أن يشهد الاسبوع الممتد من السبت 28 حزيران حتّى الجمعة 4 تمّوز حالة من الاستقرار النسبي في مواقع الكواكب، مع تغييرات طفيفة تنتظر تحرّك أورانوس والزهرة إلى
برج الجوزاء
بدءًا من الاسبوع المقبل.
تعتبر الخبيرة الفلكية
جاكلين عقيقي
، عبر
السومرية
، أنّ الحدث الفلكي الأبرز لهذا الاسبوع، والذي يستحق الانتباه، هو تشكل مثلث فلكي بين الزهرة في
برج الثور
والمريخ في برج
العذراء
. وهو حدث إيجابي يُتوقع أن يعود بالنفع بشكل خاص على
الأبراج الترابية
(الثور والعذراء والجدي) والمائية (السرطان والعقرب والحوت). كما تتزامن هذه التأثيرات مع تدفق طاقات إيجابية من الشمس والمشتري في
برج السرطان
، ممّا سيمنح جميع الأبراج فرصًا وحظوظًا متنوعة.
أما بالنسبة لتحركات القمر، فإنّ بداية الأسبوع تشهد وجود القمر يوم السبت في
برج الأسد
الناري، مما يُبشر بفترة من الأمل والنجاح والراحة لمواليد برج الحمل والأسد والقوس.
تابعوا
جاكلين
عقيقي على
يوتيوب
السومرية.
بين يومي الأحد والثلاثاء، ينتقل القمر إلى برج العذراء الترابي، حيث يتواجد المريخ أيضًا، ممّا يخلق أجواءً مميزة ومفعمة بالإيجابية لمواليد الأبراج الترابية (الثور والعذراء والجدي). وفي الفترة الممتدة بين الأربعاء والجمعة، يتحرك القمر إلى
برج الميزان
، ممّا يُعزّز القدرات الذهنية لمواليد الأبراج الهوائية (الجوزاء والميزان والدلو)، ويمكّنهم من التعبير عن أفكارهم بكل وضوح وتنفيذها بمهارة عالية.
على صعيد تحركات الكواكب الأخرى، تظل الشمس والمشتري في برج
السرطان
، بينما يستقر المريخ في برج العذراء. أمّا الزهرة وأورانوس، فهما على وشك مغادرة آخر درجاتهما الحرجة في برج
الثور
. في الوقت نفسه، يقع عطارد في برج الأسد، بينما يتواجد نبتون وزحل في برج الحمل. ويبقى بلوتون في حالة تراجع في برج
الدلو
، ممّا قد يضفي بعض التأثيرات الخاصة على مجرى الأمور.
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