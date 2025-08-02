بين الفرص الذهبية والتحديات الصعبة.. أسبوع مصيري بانتظار هذه الابراج

تتوقّع الخبيرة الفلكية ، عبر ، أن يشهد الاسبوع الممتد من السبت 2 حتّى الجمعة 8 آب مجموعة من الظواهر الفلكية المهمة التي ستؤثر على مجرى الحياة اليومية.





تابعوا عقيقي على . بالنسبة للخبير الفلكية انتقال كوكب المريخ من برج الترابي إلى الهوائي، يوم الخميس 7 آب، هو الحدث الابرز والاهم لهذا الاسبوع. يُصاحب هذا الانتقال تراجع كلّ من نبتون وزحل في برج الحمل، بالإضافة إلى وجود المريخ في مربّع فلكي مع المشتري في .تابعوا عقيقي على

هذه المحطة الفلكية تحمل معها طاقة متقلّبة قد تسبب بعض الصعوبات والتحديات، خاصة لمواليد الأبراج النارية والمائية (الحمل، ، الجدي). حيث قد يواجه هؤلاء بعض العقبات في العلاقات الشخصية، أو توتراً في بيئة العمل، مع احتمال تأخر في تحقيق الأهداف وصعوبة في اتخاذ القرارات المصيرية. كما ينصح بالانتباه للصحة العامة وتجنب سوء التفاهم في الشؤون العاطفية والعائلية خلال هذه الفترة.





لمعرفة برجك أوّل بأوّل، من جهة أخرى، يشهد يومي الاثنين والثلاثاء تشكُّل مثلث فلكي ناري مع وجود القمر في ، الذي يتوافق مع الشمس وعطارد في ، ويتناغم مع زحل ونبتون في برج الحمل. هذه المحطة الفلكية تحمل طاقة إيجابية تُعزّز الجمال والجاذبية والحضور القوي، مع ميل للحديث المثقف والتصرفات الراقية. وتُعتبر فرصة مناسبة لاتخاذ خطوات مهمة في الحياة العاطفية مثل الخطوبة أو الزواج، خاصة لمواليد الأبراج النارية (الحمل، الأسد، القوس).لمعرفة برجك أوّل بأوّل، انقر هنا.

بالنسبة لحركة القمر خلال الأسبوع، فتبدأ يوم السبت بوجود القمر في برج العقرب في مربع فلكي مع الشمس من برج الأسد. ثم ينتقل يومي الاثنين والثلاثاء إلى برج حيث يكون في مثلث فلكي مع الشمس من برج الأسد. وفي الفترة من الأربعاء إلى الجمعة، يتحرك القمر إلى برج .

أمّا بالنسبة لحركة الكواكب الرئيسية هذا الأسبوع، فتتواجد الشمس وعطارد (المتراجع) في برج الأسد، بينما توجد الزهرة وأورانوس في . ويقع المريخ في برج ، والمشتري في برج السرطان، بينما يتراجع كل من نبتون وزحل في برج الحمل، وبلوتون في برج .