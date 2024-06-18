أمطار رعدية و "حالوب" في مكة المكرمة

وبحسب تقرير المركز، فقد توقع أن يستمر هطول أمطار رعدية مصحوبة بزخات من البرد ورياح نشطة على أجزاء من مناطق: (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة)؛ في حين تكون السماء غائمة جزئيًّا يتخللها سحب رعدية ممطرة مصحوبة برياح نشطة على أجزاء من مناطق: (المدينة المنورة، وحائل، وتبوك، والجوف، والحدود الشمالية)، كما تعاود درجات الحرارة العظمى ارتفاعها على المنطقة الشرقية، ولا يزال الطقس حارًّا إلى شديد الحرارة على أجزاء من منطقتي مكة المكرمة والمدينة المنورة وفق صحيفة سبق.وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر شمالية غربية إلى غربية بسرعة 20- 40 كم/ساعة على الجزء الشمالي والأوسط، وتكون غربية إلى جنوبية، تتحول ليلًا شمالية شرقية إلى جنوبية شرقية بسرعة 15- 30 كم/ساعة تصل إلى 50 كم/ساعة مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف على الجزء الشمالي والأوسط، ومن نصف المتر إلى متر يصل إلى أعلى من مترين ونصف مع تكوّن السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي، وحالة البحر خفيف إلى متوسط الموج على الجزء الشمالي والأوسط، وخفيف الموج يصل إلى مائج مع تكون السحب الرعدية الممطرة على الجزء الجنوبي؛ فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي شمالية غربية إلى جنوبية غربية بسرعة 10- 30 كم/ساعة، وارتفاع الموج نصف المتر إلى متر، وحالة البحر خفيف الموج.