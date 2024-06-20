توجيهات من السيسي بعد وفاة حجاج مصريين

وجاء في بيان الرئاسة المصرية: "يأتي هذا التوجيه في إطار حرص القيادة المصرية على متابعة أوضاع الحجاج وتقديم الدعم والمساندة لأسر المتوفين".وأضاف البيان: "كما أشار الرئيس إلى ضرورة التنسيق الفوري مع السلطات السعودية لتسهيل استلام جثامين المتوفين، وتقديم كافة التسهيلات اللازمة في هذا الشأن".وختم البيان بالقول: "تقدمت رئاسة الجمهورية بخالص التعازي والمواساة لأسر الضحايا، مؤكدة التزام الحكومة بتقديم الدعم اللازم لهم خلال هذا الحدث المؤسف".