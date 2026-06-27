زلزال جديد بقوة 5.4 درجة يضرب سواحل فنزويلا

وتم رصد وتسجيل الزلزال في تمام الساعة 19:20 بالتوقيت العالمي، على بُعد 60 كيلومترا غرب العاصمة ، وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالي ثلاثة ملايين نسمة، وكان على عمق 35 كيلومترا.ولم ترد أي تقارير عن وقوع إصابات أو أضرار محتملة عن الزلزال الذي وقع اليوم.وضرب فنزويلا مساء يوم 24 حزيران الحالي، وسُجّلت هزتان أرضيتان، بلغت قوتهما 7.2 و7.5 درجة، بفارق زمني يقارب 40 ثانية، وكان مركزاهما على بُعد 10 كيلومترات في ولاية ياراكوي وأعقب الزلزال 214 هزة ارتدادية.