رسميا.. أرمينيا تعترف بدولة فلسطين

ونقلت رويترز، عن الخارجية الأرمينية، قولها إن "يريفان اعترفت بالدولة الفلسطينية بشكل رسمي".

ورفضت أرمينيا، بحسب بيان لوزارة خارجيتها، استهداف البنى التحتية المدنية والعنف ضد المدنيين وارتهانهم وأسرهم أثناء النزاع المسلح، حيث تنضم إلى مطالبات المجتمع الدولي بإطلاق سراحهم دون شروط مسبقة.

وتابعت: "انضمت جمهورية أرمينيا إلى قرارات الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تدعو إلى وقف فوري لإطلاق النار في غزة وهي مهتمة بإحلال السلام والاستقرار في الشرق الأوسط، وإحلال الصلح الدائم بين الشعبين اليهودي والفلسطيني".

وأضافت: "لقد دأبنا من مختلف المنابر الدولية على الدعوة إلى تسوية سلمية وشاملة للقضية الفلسطينية ودعم مبدأ حل الدولتين. نحن على قناعة تامة بأن هذا هو السبيل الوحيد لضمان قدرة الفلسطينيين والإسرائيليين على تحقيق تطلعاتهم المشروعة".

وذكرت "بناء على ما سبق، وتأكيدا على التزامها بالقانون الدولي ومبادئ المساواة والسيادة والتعايش السلمي بين الشعوب، نعلن اعتراف جمهورية أرمينيا بدولة فلسطين".