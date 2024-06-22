الحوثيون يعلنون استهداف "آيزنهاور" شمالي البحرِ الأحمرِ

وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله" (الحوثيون) العميد يحيى سريع في بيان له: "نفذت القوات البحرية في قواتنا المسلحة عملية عسكرية نوعية استهدفت سفينة "Transworld navigator" في البحر العربي وذلك بعدد من الصواريخ البالستية وقد أدت العملية إلى إصابة السفينة إصابة مباشرة بفضل الله".

وأضاف: "جاء استهداف السفينة لانتهاك الشركة المالكة لها قرار حظرِ الدخول إلى موانئ فلسطين المحتلة".



وتابع سريع: "ونفذت القوة الصاروخية في قواتنا المسلحة عملية استهداف لحاملة الطائرات الأمريكية "آيزنهاور" شمالي البحر الأحمرِ وذلك بعدد من الصواريخ الباليستية والمجنحة، وقد حققت العملية أهدافها بنجاح".



وأكمل: أن "القواتِ المسلحة اليمنية ستواصل تنفيذ عملياتها العسكرية إسنادا وانتصارا للشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان ورفع الحصار عن الشعب الفلسطيني في قطاع غزة"، مشيراً الى أن "القوات المسلحة اليمنية لن تتردد في استهداف القطع الحربية الأجنبية المعادية في البحرين الأحمر والعربي وذلك ردا على العدوان على بلدنا ودفاعا عن اليمن العزيز".