الذي أرعب البشرية.. الصحة العالمية تعلن انتهاء تفشي فيروس هانتا

جاء ذلك بعد أن أكمل آخر مخالط تم تحديده لشخص مصاب فترة الحجر الصحي، وجاءت نتيجة اختباره سلبية.وانطوى التفشي، الذي أصاب 13 شخصا وأودى بحياة 3 منهم، على سلالة الأنديز، وهي سلالة نادرة من فيروس هانتا تنتشر عادة في وتشيلي.وكانت السفينة السياحية إم في هونديوس التي تفشى فيها الفيروس قد أبحرت من الأرجنتين في أول أبريل /نيسان.ما هو فيروس هانتا؟فيروس هانتا هو مجموعة من الفيروسات التي تنتقل إلى الإنسان غالبًا عبر القوارض المصابة، مثل الفئران والجرذان، ويصاب الإنسان عادةً عند استنشاق جزيئات دقيقة ملوثة ببول أو براز أو لعاب القوارض المصابة، أو في حالات أقل شيوعًا عبر العضّ أو ملامسة المواد الملوثة.ما الأمراض التي يسببها؟يمكن أن يسبب نوعين رئيسيين من الأمراض: متلازمة هانتا الرئوية (HPS): تصيب الرئتين وقد تؤدي إلى صعوبة شديدة في التنفس، وهي أكثر شيوعًا في الأمريكتين. والحمى النزفية المصحوبة بمتلازمة كلوية (HFRS): تؤثر على الكلى والأوعية الدموية، وتُشاهد أكثر في أوروبا وآسيا.الأعراضتبدأ الأعراض عادةً بعد أسبوع إلى 8 أسابيع من التعرض، وقد تشمل:حمى وقشعريرةصداعآلام عضلية شديدةتعب وإرهاقغثيان أو قيءضيق في التنفسسعالانخفاض ضغط الدمفشل تنفسي أو كلوي