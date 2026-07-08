ايران: المقاومة لن تبقى صامتة والتحركات الأمريكية ستدفع المنطقة نحو النار

وقال ولايتي في تصريح تابعته ، ان "الاعتراف اللفظي بإلغاء مذكرة التفاهم يقع على عاتق الرئيس الأمريكي".وأضاف ان "التحركات الأمريكية ستدفع المنطقة نحو النار"، مشيرا الى ان "محور المقاومة لن يبقى صامتا أمام المغامرات ويده على الزناد".