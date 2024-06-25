مجلة أمريكية تنصح واشنطن وتؤكد: غزو العراق عزز قوة إيران

وقالت المجلة، في تقرير لها، إن "صناع السياسة في واشنطن عليهم ألا يركزوا على تفكيك قبضة ايران، وانما العمل على إضعاف نفوذها، حتى لو انسحبت القوات الأمريكية من العراق‬".وأضافت، أنه "رغم الأهداف الأمريكية المعلنة حول رؤيتها للعراق، إلا ان "قبضة إيران على العراق تعززت" من خلال الميليشيات"، مبينة أن "‏الصراع في غزة أصبح ساحة لوكلاء إيران الإقليميين، بما في ذلك الفصائل العراقية المسلحة، وهو ما جعل العراق عرضة لخطر الانجرار إلى صراع أوسع وقدم لواشنطن خيارات تبدو غير محببة".ولفتت إلى أن "الحشد الشعبي أظهر قدرته على التكيف والتغلب على القيادة الضعيفة والانقسامات الداخلية والهزائم الانتخابية وخسارة التأييد الشعبي، كما انه أنجز نتائج مثيرة للإعجاب لمرشحيه بانتخابات المحافظات في ديسمبر 2023، ووسع قدراته الاقتصادية، وقام بتنويع مصادر إيراداته".واعتبر التقرير، أن "النفوذ الايراني استدرج العراق الى صراعات اقليمية، وحوله الى ساحة معركة بالوكالة للتوترات".وتابع: "‏حكومة السوداني قامت بتمديد عقد العراق لشراء الغاز الطبيعي من إيران لمدة 5 سنوات اخرى، وهي خطوة من المحتمل ألا تثير الإعجاب من جانب واشنطن".وأكمل: "‏التفاقم الحاد في التوترات الاقليمية ازاء الحرب في غزة، كان سببا في اثارة المزيد من التساؤلات حول جدوى الوجود العسكري الأميركي الذي استمر عقدين من الزمن في العراق"، موضحاً أن "‏الصراع في غزة والضربات الأمريكية الاخيرة في العراق، كانت تصب في مصلحة القوى المدعومة من ايران، لانها ساعدتهم على صياغة خطاب يضعف الأصوات المعتدلة".وجاء في التقرير ايضاً، انه "‏يجادل مؤيدو الانسحاب بأن تكاليفه تفوق فوائد البقاء لأغراض التدريب، ويحذرون من أنه قد يؤدي إلى فك الانخراط السياسي لواشنطن، مما يؤدي إلى تراجع التقدم الذي أحرزته القوات العراقية منذ 2014 ويجعل من الصعب مواجهة النفوذ الايراني، فان آخرين يعتبرون أن على واشنطن سحب قواتها او نقلها الى كردستان، حيث يتم الترحيب بهم بشكل أكبر، مع الاستفادة من القوة الاقتصادية بدلا من ذلك".وأتم: "‏على صناع السياسة الاعتراف بان العراق يواجه تحديا واضحا في ادارة علاقته المتشابكة بشكل وثيق مع ايران، وهي شريكه التجاري الرئيسي، واللاعب الخارجي المهيمن في المشهد الامني العراقي، والمنخرط منذ فترة طويلة في حروب الظل مع الولايات المتحدة وحلفائها الإقليميين".