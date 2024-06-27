​واشنطن تجدد تحذير مواطنيها بشأن وضع لبنان: يمكن أن يتغيّر بسرعة

وذكّرت السفارة عبر موقعها الإلكتروني، بـ"ضرورة مراجعة إرشادات السفر الحالية الى لبنان"، لافتةً إلى أنّ "الحكومة اللبنانية لا تستطيع ضمان حماية المواطنين الأمريكيين ضدّ اندلاع أعمال العنف والصراع المسلح المفاجئ".ودعت المواطنين الأمريكيين في لبنان الى "عدم السفر إلى جنوب لبنان أو منطقة الحدود اللبنانية -السورية أو مستوطنات اللاجئين".