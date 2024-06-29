السعودية تحث مواطنيها على مغادرة لبنان بشكل فوري

أعلنت السفارة السعودية لدى الجمهورية اللبنانية، اليوم السبت، أنها تتابع من كثب تطورات الأحداث الجارية جنوب لبنان، مؤكدة دعوتها السابقة لكافة المواطنين السعوديين إلى التقيد بقرار منع السفر إلى لبنان.





وتنوه السفارة "بضرورة تواصل المواطنين معها حال حدوث أي طارئ لا قدر الله على الأرقام التالية: هاتف سفارة السعودية لدى لبنان".

وقالت السفارة في بيان نشرتها عبر منصة "إكس"، إنها "تحث المواطنين الموجودين هناك على مغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فوري".وتنوه السفارة "بضرورة تواصل المواطنين معها حال حدوث أي طارئ لا قدر الله على الأرقام التالية: هاتف سفارة السعودية لدى لبنان".