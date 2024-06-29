الطيران "الإسرائيلي" يخرق جدار الصوت في لبنان

وأفادت وكالة الأنباء اللبنانية بأن "الطيران الحربي خرق جدار الصوت على دفعتين فوق منطقة جزين وعلى علو منخفض كما خرق جدار الصوت فوق مرجعيون وراشيا والبقاع الأوسط".وأشارت الوكالة الرسمية إلى أن "الطيران نفذ قرابة الحادية عشرة و35 دقيقة خرقا لجدار الصوت وعلى دفعتين في أجواء منطقتي النبطية وإقليم التفاح وعلى علو منخفض محدثا دويا قويا"، مضيفة "كما نفذ الطيران الحربي خرقا آخر لجدار الصوت في أجواء المتن وكسروان".