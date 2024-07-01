بالأماكن العامة.. مفتي دولة أوروبية يصدر فتوى بحظر النقاب

وأوضح عبد الله، خلال لقاء مع حاكم جمهورية داغستان الروسية سيرغي ميليكوف، وممثلي مؤسسات المجتمع المدني، قائلا: "نحن نعمل على ذلك.. سنصدر فتوى بتحريم النقاب".وقال حاكم جمهورية داغستان الروسية، سيرغي ميليكوف، في وقت سابق، إنه "ضد ارتداء النقاب لأسباب أمنية".هذا وقدم نائب رئيس مجلس الدوما من فصيلة "الشعب الجديد" البرلمانية، فلاديسلاف دافانكوف، مشروع قانون إلى مجلس الدوما للنظر فيه، والذي يقترح منح صلاحيات المجالس التشريعية لاتخاذ قرارات بشأن حظر ارتداء الملابس الدينية وغيرها من الملابس التي تخفي الوجه كليا أو جزئيا في الأماكن العامة.