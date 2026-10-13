هولندا واثقة من العراق في مكافحة الإرهاب.. الشمري يؤكد: قرار الحرب والسلم من اختصاص الحكومة

وذكر بيان لمكتبه، ان "الفريق الأول الركن للقوات المسلحة استقبل وفداً من مملكة هولندا برئاسة مارك كايبرز للأمن ومكافحة الإرهاب وعضوية عدد من المسؤولين في مجال مكافحة الإرهاب والدبلوماسيين في سفارة مملكة هولندا لدى ".وحضر اللقاء – وفق البيان – "رئيس ومستشار رئيس وعدد من ضباط للقوات المسلحة وجهاز مكافحة الإرهاب".ورحب الفريق الشمري "بالوفد الضيف فيما أعرب الجانب الهولندي عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وآفاق التعاون الاقتصادي".وأكد الوفد الهولندي "ثقته بالخطوات التي تتخذها في مختلف المجالات مشيداً بمستوى الاستقرار الأمني الذي يشهده العراق والجهود التي تبذلها قواته الأمنية في مكافحة الإرهاب ومجدداً دعم بلاده للعراق في تعزيز أمنه واستقراره".من جانبه، استعرض مدير العام للقوات المسلحة "جهود الحكومة العراقية في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز علاقات العراق مع دول العالم على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل مؤكداً أهمية حصر السلاح بيد الدولة وأن قرار الحرب والسلم هو من اختصاص الحكومة العراقية فضلاً عن التوجه نحو تعزيز العلاقات الثنائية مع دول العالم بعد انتهاء مهمة وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على الدول الأخرى".وأكد الشمري على "أهمية الدعم الذي تقدمه للعراق مشيداً بجهود مملكة هولندا في هذا المجال ومشدداً على استمرار الجهود الوطنية لملاحقة فلول عصابات الإرهابية ومنع تهديدها لأمن البلاد من خلال جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي وكافة التشكيلات الأمنية المعنية بما يسهم في القضاء على ما تبقى من فلوله المنهزمة وتعزيز الأمن والاستقرار في العراق".