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هولندا واثقة من العراق في مكافحة الإرهاب.. الشمري يؤكد: قرار الحرب والسلم من اختصاص الحكومة

دوليات

2026-10-13 | 09:42
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
هولندا واثقة من العراق في مكافحة الإرهاب.. الشمري يؤكد: قرار الحرب والسلم من اختصاص الحكومة
51 شوهد


أكد مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة، الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري، اليوم الثلاثاء، أن قرار السلم والحرب بيد الحكومة العراقية.

وذكر بيان لمكتبه، ان "الفريق الأول الركن عبد الأمير الشمري مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة استقبل وفداً من مملكة هولندا برئاسة مارك كايبرز المنسق الوطني للأمن ومكافحة الإرهاب وعضوية عدد من المسؤولين في مجال مكافحة الإرهاب والدبلوماسيين في سفارة مملكة هولندا لدى العراق".

وحضر اللقاء – وفق البيان – "رئيس جهاز مكافحة الإرهاب ومستشار رئيس مجلس الوزراء وعدد من ضباط مكتب القائد العام للقوات المسلحة وجهاز مكافحة الإرهاب".

ورحب الفريق الشمري "بالوفد الضيف فيما أعرب الجانب الهولندي عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وشهد اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين وسبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات الأمنية ومكافحة الإرهاب فضلاً عن تبادل وجهات النظر بشأن عدد من الملفات ذات الاهتمام المشترك وآفاق التعاون الاقتصادي".

وأكد الوفد الهولندي "ثقته بالخطوات التي تتخذها الحكومة العراقية في مختلف المجالات مشيداً بمستوى الاستقرار الأمني الذي يشهده العراق والجهود التي تبذلها قواته الأمنية في مكافحة الإرهاب ومجدداً دعم بلاده للعراق في تعزيز أمنه واستقراره".

من جانبه، استعرض مدير مكتب القائد العام للقوات المسلحة "جهود الحكومة العراقية في ترسيخ الأمن والاستقرار وتعزيز علاقات العراق مع دول العالم على أساس المصالح المشتركة والاحترام المتبادل مؤكداً أهمية حصر السلاح بيد الدولة وأن قرار الحرب والسلم هو من اختصاص الحكومة العراقية فضلاً عن التوجه نحو تعزيز العلاقات الثنائية مع دول العالم بعد انتهاء مهمة التحالف الدولي وعدم السماح باستخدام الأراضي العراقية منطلقاً للاعتداء على الدول الأخرى".

وأكد الشمري على "أهمية الدعم الذي تقدمه الدول الأوروبية للعراق مشيداً بجهود مملكة هولندا في هذا المجال ومشدداً على استمرار الجهود الوطنية لملاحقة فلول عصابات داعش الإرهابية ومنع تهديدها لأمن البلاد من خلال جهاز مكافحة الإرهاب والجيش العراقي وكافة التشكيلات الأمنية المعنية بما يسهم في القضاء على ما تبقى من فلوله المنهزمة وتعزيز الأمن والاستقرار في العراق".
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