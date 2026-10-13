1.2 مليار نسمة.. ارتفاع معدل الفقر للمرة الأولى منذ 2010

وجاء ذلك بحسب ما نشره برنامج الإنمائي ومبادرة للفقر والتنمية البشرية بجامعة أكسفورد. ويمثل هذا زيادة قدرها 51.5 مليون شخص عن التحديث السابق.ويكشف التحديث أن أكثر من نصف هذا العدد، أي 617 مليون شخص، من الأطفال، وأن 83% منهم يعيشون في المناطق الريفية. غير أنه يظهر أيضا أن دولا كثيرة لا تزال تحقق تقدما، إذ تمكنت بعضها من خفض الفقر بوتيرة سريعة وعلى نطاق واسع. وتشير هذه النتائج مجتمعة إلى الحاجة الملحة إلى تحرك متجدد، وإلى أن النجاح ممكن.وقال مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، : "ارتفاع الفقر يجب أن يكون جرس للعالم. خلف هذه الأرقام يقف 1.2 مليار إنسان يواجهون مشقات يعزز بعضها بعضا: الجوع، والانقطاع عن التعليم، وغياب المياه النظيفة أو الكهرباء. هذا أمر غير مقبول. لكنه ليس قدرا محتوما. نعلم أن التقدم ممكن. فالدول التي واجهت هذه التحديات معا، لا بمعزل عن بعضها، أظهرت ما يمكن أن يحققه العمل الحازم".ويتجاوز مؤشر الفقر متعدد الأبعاد العالمي الدخل ليرصد كيفية معيشة الناس للفقر في حياتهم اليومية.ويعتبر المؤشر الشخص فقيرا متعدد الأبعاد إذا كان محروما في ثلث المؤشرات العشرة الموزونة أو أكثر، والتي تشمل والتعليم ومستوى المعيشة. ويغطي تحديث 2026 نحو 108 دول في المناطق النامية، تمثل 78% من سكان العالم، ما يوفّر رؤية واسعة لعمق الفقر متعدد الأبعاد وانتشاره.