اعتقال روبوت بتهمة التحرش الجنسي بقاصر

ووفق الرواية المتداولة، اقترب الروبوت، وطوله نحو 1.20 متر، من الفتاة من الخلف بعد منتصف الليل أمام مطعم وجبات سريعة، ولمس مؤخرتها، وقام بحركات إيحائية جنسية تجاهها.ووجهت اتهامات إلى مالك الروبوت، وهو فتى يبلغ من العمر 16 عاما، وصديقه البالغ 19 عاما، ببث مباشر للاعتداء عبر تطبيق " ".وعثرت الشرطة على الروبوت داخل سيارة من طراز . وصادرت هواتف المشتبه بهما والروبوت، وفتحت تحقيقا لمعرفة كيفية وما إذا كان أحدها قد تحكم في حركاته.وأصدرت الشرطة صورة رسمية للروبوت يظهر فيها ممددا على الأرض، تغطي وجهه نظارة شمسية، مع شارب أسود، ويرتدي سترة بيضاء دون أكمام وسلسلة ذهبية اللون تبدو مزيفة.ويشار إلى أنه تنتشر على "تيك توك" مقاطع فيديو تظهر الروبوت يتجول في كولونيا ويؤدي حركات إيحائية.ويأتي هذا الحادث في ظل تحذيرات سابقة من خبراء بشأن مخاطر الروبوتات الجنسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. فقد حذر الخبراء من إمكانية اختراق هذه الروبوتات لابتزاز أصحابها أو إيذائهم جسديا، وصولا إلى القتل. وفي هذا السياق، أشار ، مستشار الأمن السيبراني في شركة ESET، إلى أن الكاميرات الموجودة في هذه الأجهزة يمكن اختراقها لأغراض الابتزاز، نظرا لاحتوائها المحتمل على ذات قيمة للمجرمين الإلكترونيين.كما حذر الدكتور نيك ، من ، من إمكانية سيطرة على الروبوتات والتحكم في حركاتها وأدواتها، ما يجعلها قادرة على تنفيذ أفعال جسدية لإلحاق الضرر.