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اعتقال روبوت بتهمة التحرش الجنسي بقاصر
دوليات
2026-10-13 | 04:52
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
101 شوهد
السومرية نيوز
– دولي
حجزت الشرطة في كولونيا بألمانيا روبوتا شبيها بالبشر (humanoid robot) بتهمة "الاعتداء الجنسي" على قاصر عمرها 16 عاما.
ووفق الرواية المتداولة، اقترب الروبوت، وطوله نحو 1.20 متر، من الفتاة من الخلف بعد منتصف الليل أمام مطعم وجبات سريعة، ولمس مؤخرتها، وقام بحركات إيحائية جنسية تجاهها.
ووجهت اتهامات إلى مالك الروبوت، وهو فتى يبلغ من العمر 16 عاما، وصديقه البالغ 19 عاما، ببث مباشر للاعتداء عبر تطبيق "
تيك توك
".
وعثرت الشرطة على الروبوت داخل
صندوق
سيارة من طراز
فولكسفاغن
. وصادرت هواتف المشتبه بهما والروبوت، وفتحت تحقيقا لمعرفة كيفية
ارتكاب الجريمة
وما إذا كان أحدها قد تحكم في حركاته.
وأصدرت الشرطة صورة رسمية للروبوت يظهر فيها ممددا على الأرض، تغطي وجهه نظارة شمسية، مع شارب أسود، ويرتدي سترة بيضاء دون أكمام وسلسلة ذهبية اللون تبدو مزيفة.
ويشار إلى أنه تنتشر على "تيك توك" مقاطع فيديو تظهر الروبوت يتجول في كولونيا ويؤدي حركات إيحائية.
ويأتي هذا الحادث في ظل تحذيرات سابقة من خبراء بشأن مخاطر الروبوتات الجنسية المدعومة بالذكاء الاصطناعي. فقد حذر الخبراء من إمكانية اختراق هذه الروبوتات لابتزاز أصحابها أو إيذائهم جسديا، وصولا إلى القتل. وفي هذا السياق، أشار
جيك مور
، مستشار الأمن السيبراني في شركة ESET، إلى أن الكاميرات الموجودة في هذه الأجهزة يمكن اختراقها لأغراض الابتزاز، نظرا لاحتوائها المحتمل على
كاميرات
ذات قيمة للمجرمين الإلكترونيين.
كما حذر الدكتور نيك
باترسون
، من
جامعة ديكين
الأسترالية
، من إمكانية سيطرة
القراصنة
على الروبوتات والتحكم في حركاتها وأدواتها، ما يجعلها قادرة على تنفيذ أفعال جسدية لإلحاق الضرر.
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