صحيفة: إيران تهدد بغزو دول الجوار

حذرت مسؤولين في المنطقة من عزمها على اجتياز الحدود البرية لدول الجوار، واستهداف منشآت نفطية سعودية ومراكز بيانات وخطوط إنترنت في الإمارات ودول أخرى، في حال قررت شن هجمات جديدة.وذكرت صحيفة "وول " أن هذه التهديدات تأتي في إطار "مساعي لردع الهجمات الأمريكية عبر التصعيد الشامل في منطقة الشرق الأوسط".وفي السياق ذاته، أبلغت إيران وسطاء بأنها ستستهدف الأفراد الأمريكيين بمزيد من العدوانية، ومحاولة إغراق السفن الحربية الأمريكية في الشرق الأوسط والقضاء على طواقمها. وقد اقتربت الصواريخ الإيرانية من السفن الأمريكية خلال هجمات سابقة، مما دفع البنتاغون لتحريك قاذفات ثقيلة لدرء هجمات محتملة بطائرات مسيرة.بالتزامن مع ذلك، تعزز طهران دفاعاتها وتحصن مواقعها النووية الحساسة مثل نطنز وموقع جبل بيكس، عبر إنشاء حواجز ترابية لإعاقة أي اقتحام بري. كما تجهز الحكومة الشعب لحرب جديدة، حيث نشرت قوات شبه عسكرية لتدريب المدنيين على استخدام صواريخ الدفاع الجوي المحمولة على الكتف، وشكلت كوماندوز نسائية، بل وامتدت إلى رياض الأطفال.وتهدف هذه التحركات، بحسب الصحيفة الأمريكية، لكسر الجمود العسكري والسياسي والاقتصادي الذي تعيشه المنطقة، حيث تسعى إيران لاستخدام ورقة التهديد الشامل للتغطية على الأزمات الاقتصادية الداخلية الناتجة عن تشديد العقوبات.في المقابل، تواصل تعزيز وجودها العسكري في الشرق الأوسط، وإرسال حاملات طائرات إضافية ووحدات بحرية، مما يعكس استمرار المأزق العسكري وعدم رغبة أي من الطرفين في التراجع.