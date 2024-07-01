تحذير جديد من السفارة الأمريكية لدى بيروت بشأن السفر إلى لبنان

وذكرت السفارة في بيان: "تحث السفارة المواطنين الأمريكيين المسافرين من وإلى لبنان على مراقبة حالة رحلاتهم عن كثب، والوعي بأن مسارات الرحلات قد تتغير مع القليل من التحذير أو بدونه، ووضع خطط بديلة".وأضاف البيان: "تطلب السفارة الأمريكية لدى بيروت من المواطنين الأمريكيين مراجعة التعليمات التي تحث بقوة على إعادة النظر في السفر إلى لبنان بسبب الحرب التي يمكن أن تندلع في أي لحظة والدولة اللبنانية ليس لديها إمكانية لحماية المواطنين الأمريكيين".وفي الآونة الأخيرة أعلنت العديد من الدول الإقليمية والأوروبية عن نيتها إجلاء رعاياها من لبنان بسبب الأوضاع التي تنذر بتصعيد المواجهات بين إسرائيل و"حزب الله" المستمرة منذ أشهر.هذا ودعا وزير خارجية لبنان عبد الله بو حبيب إلى أن يستعاض عن بيانات التحذير من السفر إلى لبنان الصادرة عن بعض الدول الشقيقة والصديقة بمواقف تضامن، وتكثيف الجهود والضغوط على إسرائيل.