في العناية المشددة.. مسؤولة مقربة من بشار الأسد تتعرض لحادث سير "مروع"

ونقلت الوكالة عن المكتب السياسي والإعلامي برئاسة الجمهورية في سوريا أن الشبل تعرضت لحادث مروري، ولفت المكتب إلى أن "الحادث أدى إلى انحراف السيارة التي كانت تقلها وخروجها عن مسارها".وأدى الحادث لتعرض المستشارة الخاصة للأسد لإصابات "شديدة" نقلت على إثرها إلى المستشفى حيث تبين أنها تعرضت لنزيف في المخ.ولفتت الرئاسة السورية إلى أن حالة الشبل استدعت إدخالها إلى العناية المشددة لتتلقى العلاج من فريق طبي مختص، وفقا لسانا.يذكر أن الشبل تُعتبر من الدائرة الضيقة المقربة من الرئيس السوري وقد عملت سابقا مذيعة على قناة "الجزيرة" القطرية.