بسبب انقطاع الكهرباء.. طفل يلفظ أنفاسه الأخيرة في "مصعد"

شهدت الواقعة، مدينة طلخا في محافظة الدقهلية، شمالي مصر. ونُقِلت جثة الطفل إلى المستشفى.كانت البداية ببلاغ قدمه أهالي شارع البحر الأعظم في طلخا إلى مديرية الأمن، يفيد بمصرع طفل داخل أسانسير في عقار خلال فترة انقطاع الكهرباء.ولدى انتقال رجال الأمن إلى المنزل، تبين مصرع الطفل "عمر محمد فوزي" (سبع أعوام)، إثر إصابته باختناق نتيجة حبسه داخل الأسانسير.نُقِل الجثمان إلى المشرحة، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت جهات التحقيق لمباشرة التحقيقات.ووقعت عدة حوادث مشابهة خلال الفترة الأخيرة، نتيجة انقطاع الكهرباء عن المصاعد، فضلاً عن الحالة السيئة لبعضها نتيجة عدم الصيانة الدورية.