الملك تشارلز يقبل استقالة ريشي سوناك من رئاسة الحكومة البريطانية

وقال ريشي سوناك إنه التقى الملك تشارلز في قصر باكينغهام وقدم استقالته رسمياً من منصبه كرئيس للوزراء، معلناً أيضا عن عزمه التنحي زعامة حزب المحافظين "لكن ليس فوراً".وقال سوناك: "لقد بذلت قصارى جهدي في هذه الوظيفة، لكنكم أرسلتم إشارة واضحة مفادها أن حكومة المملكة المتحدة يجب أن تتغير"، مؤكداً أنه يتحمل "المسؤولية عن الخسارة".وهنأ سوناك حزب العمال بفوزه في الانتخابات العامة، مشيراً إلى أنه واثق بأن رئيس حزب العمال كير ستارمر "سيبذل جهداً كبيراً في منصبه".