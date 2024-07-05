على خلفية العنف ضد السوريين في قيصري.. اعتقال 13 شخصا تركي

وقال كايا خلال مؤتمر صحفي: "تم رصد مدراء 189 حسابا على وسائل التواصل الاجتماعي من الذين قاموا بالتحريض ونشر منشورات تثير الفتنة".مضيفا: "من أصل 108 تم توقيفهم ممن قاموا بنشر مواد تحريضية، صدرت مذكرات اعتقال بحق 6 أشخاص منهم".وفي وقت سابق، أفاد مراسلنا بأن مجموعات من الرجال استهدفت متاجر وممتلكات لسوريين في قيصري بوسط تركيا، إثر مزاعم عن تحرش شاب سوري بقاصر.وأكدت السلطات التركية على أن المحاولات الاستفزازية لزعزعة استقرار البلاد "لن تصل إلى هدفها"، معلنة في الوقت نفسه عن تحقيقات مستمرة بحق منشورات تحرض على الكراهية وضد اللاجئين.وشهدت تركيا التي تستضيف نحو 3.2 ملايين لاجئ سوري، مرارا في السنوات الأخيرة تصاعدا في موجات كراهية الأجانب، غالبا ما تكون ناجمة عن شائعات تنتشر على شبكات التواصل الاجتماعي.ويطرح مصير اللاجئين السوريين بانتظام في النقاش السياسي التركي، ويتوعد معارضو الرئيس رجب طيب أردوغان بإعادتهم إلى سوريا، الذي تعهد بدوره خلال حملة الانتخابات الرئاسية في مايو 2023، بـ"الإعداد" لعودة مليون سوري إلى بلادهم على أساس طوعي.