بايدن يخاطب "المشككين" ويذكرهم بفوزه في 2020

وبحسب الصحيفة الأميركية واسعة الانتشار، فقد أكد بايدن الرواية القائلة بأنه تحدى الرافضين له، وأشار إلى فوزه في انتخابات عام 2020 ومنع حدوث "موجة حمراء" في عام 2022.وكتب بايدن في الرسالة: "أفهم أنه لا يمكنك تشغيل التلفزيون أو الاتصال بالإنترنت دون رؤية بعض النقاد يتحدثون عن مدى حاجتي إلى الانسحاب من السباق"، وأضاف: "كلام فارغ".وبعد عدة أيام من الشكاوى الصامتة والأمل في أن يتخلى بايدن عن حملته الانتخابية من تلقاء نفسه، يحاول العديد من المتبرعين الديمقراطيين الأثرياء اتخاذ الأمور بأيديهم.