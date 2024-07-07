انتحار منفذ اعتداء مسلح بعد قتله 4 أشخاص بولاية كنتاكي

وأفاد بيان للشرطة الأمريكية، بأن الاعتداء المسلح استهدف منزلًا في كنتاكي (جنوب).وأضاف البيان أن الاعتداء المسلح أدى إلى مقتل 4 أشخاص وإصابة 3 آخرين حالتهم خطيرة، وتم نقلهم إلى المستشفى للعلاج.وأوضح أن منفذ الاعتداء أطلق النار على نفسه بعدما أيقن بأنه سيتم القبض عليه، إثر حادث سير وقع خلال هروبه من ملاحقة الشرطة.