"مدمرة" إيرانية تتعرض لحادث في الخليج

كشفت وسائل إعلام إيرانية، اليوم الاحد، عن تعرض مدمرة "سهند" في الأسطول الجنوبي للبحرية الإيرانية إلى "حادث" في الخليج.





وبحسب آخر تقرير إعلامي، فقد غرق جزء من المدمرة تحت الماء.

وأفادت وكالة مهر للأنباء، انه تعرضت مدمرة سهند التابعة لبحرية جيش الجمهورية الاسلامية الايرانية لحادث في مياه مدينة بندر عباس الساحلية بعاصمة محافظة هرمزكان.وبحسب آخر تقرير إعلامي، فقد غرق جزء من المدمرة تحت الماء.