مسؤول أمريكي: المحادثات التقنية مع إيران لا تزال مقررة

ونقلت تايمز عن مسؤول أمريكي، "المحادثات التقنية مع لا تزال مقررة خلال الأيام المقبلة".

وأضاف "لم تلغ أي محادثات رغم الضربات وتبادل الرسائل مستمر عبر قنوات تجنب التصعيد".

وكانت كشفت، اليوم الاحد، عن توقف المحادثات بين وطهران المقرر استئنافها هذا الأسبوع، عازية ذلك الى "تجدد القتال بين الجانبين".