ارتفاع التبادل التجاري الروسي الأمريكي 1.5 مرة رغم العقوبات

وبحسب موقع "روسيا اليوم"، أظهرت بيانات الإحصاء الأمريكية ارتفاع الصادرات الروسية مع نهاية الربيع بنسبة 47%.وتقدّم الصادرات الروسية اليورانيوم، حيث استأنفت الولايات المتحدة استيراده بعد توقف في أبريل الماضي بقيمة 209.5 مليون دولار.وانخفضت المستوردات الأمريكية من الأسمدة الروسية 60% إلى 99.5 مليون دولار، والبلاتين بنسبة 6% إلى 88.9 مليون دولار.واستوردت الولايات المتحدة الخشب الرقائقي من روسيا بزيادة أكثر من 5 أضعاف بقيمة 11.6 مليون دولار، والخلائط المعدنية بقيمة 10.7 مليون دولار لأول مرة منذ يناير.أما الصادرات الأمريكية إلى روسيا فزادت بنسبة 41% لتصل إلى 48 مليون دولار.وشملت الواردات إلى روسيا اللقاحات بزيادة بلغت 2.5 مرة إلى 15.6 مليون دولار، ومنتجات غذائية بزيادة بلغت 2.6% إلى 6.9 مليون دولار، وأجهزة طبية بزيادة 31% إلى 4 ملايين دولار.كما شملت المستوردات الروسية الأدوية والسليلوز بـ3.8 مليون دولار.