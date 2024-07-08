حقيقة رسالة متداولة تفيد عزم السلطات الإيرانية اختيار خليفة لخامنئي

وقال خاتمي وهو عضو حقوقي في مجلس صيانة الدستور أيضاً في تصريح لوكالة أنباء "الحوزة نيوز"، "هذه الرسالة المنسوبة لي مزورة، وهي محاولة من أعداء إيران لبث مثل هذه الشائعات والأكاذيب في الوقت الحاضر".وأضاف أن "المحتوى المنشور في الرسالة المزورة التي تحمل توقيعي بخصوص برنامج مجلس الخبراء لتحديد خلافة القيادة كاذب"، و"إنني أنفي بشدة ما جاء عني".ورفض آية الله خاتمي أساس هذه الرسالة والمقال المنشور، ووصف هذا السلوك "الخسيس" بمحاولة العدو الاصطياد بالمياه العكرة للانتخابات.