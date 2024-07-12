أغلى دول للعيش فيها

السومرية نيوز – دولي

تنشر موقع "نومبيو"، قاعدة بيانات عالمية من مصادر جماهيرية حول أسعار المستهلك، قائمة بأغلى 10 دول للعيش فيها.

تعرف على الدول التي دخلت القائمة:

