وقال متحدث باسم جيش الاحتلال: "نفذت القوات الجوية الإسرائيلية ضربة دقيقة على موقع محمد الضيف (قائد كتائب القسام) و(نائبه) رافع سلامة بعد تلقي معلومات استخباراتية تم التحقق منها".وتابع: "لم يؤكد الجيش بعد مقتل الضيف، ويدعو إلى انتظار التأكيد الرسمي".وأعلنت حركة حماس أن ادعاءات الجيش الإسرائيلي بشأن استهداف قيادات في الحركة هي ادعاءات كاذبة تهدف للتغطية على حجم مجزرة خان يونس.