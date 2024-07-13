من الكاظمية.. أجواء ليلة السابع من محرم (صور)

شهدت مدينة الكاظمية شمالي بغداد، اليوم السبت، توافد أعداد كبيرة من الزوار الى مرقد الإمام الكاظم (عليه السلام).

ووثقت عدسة السومرية الأجواء في مدينة الكاظمية في ليلة السابع من محرم الحرام. أدناه الصور..