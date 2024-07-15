من تنبأ بمحاولة قتل "ترامب" قبل حدوثها؟

وتحدث الحايك عن "إمكانية تعرض ترامب لمحاولة اغتيال خلال الفترة القادمة".وقال الحايك: "ستتوقف عقارب الساعة ويعيد المشهد نفسه خلال الانتخابات الأمريكية".وأضاف: "هناك عمليات استهداف بارزة ترتبط بـ(نيويورك تايمز)، والهدف سيكون شخصية أمريكية بارزة على منصة خطابية، مما سيحدث اضطرابات حول توقيت الانتخابات الأمريكية".واستطرد حايك قائلاً: "ستكون هناك أحداث مترابطة بين ترامب الأمريكي وميسي الأرجنتيني، وستتحرك فرقة الدلتا الأمريكية لمواجهة ما لم يكن متوقعًا".