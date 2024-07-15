ترمب: الله وحده منع وقوع ما لا يمكن تصوّره

السومرية نيوز – دولي

اعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، الأحد، إنه يتطلع للتحدث للأمة من ويسكونسن، حيث يُعقد المؤتمر الوطني للحزب الجمهوري هذا الأسبوع.

وذكر ترمب، "في هذه اللحظة، من المهم أكثر من أي وقت مضى أن نقف صفاً واحداً، ونظهر شخصيتنا الحقيقية بوصفنا أميركيين، ونحتفظ بما لدينا من قوة وإصرار"، وفقاً لوكالة رويترز.

وحض ترمب الأميركيين على الوحدة، و"عدم السماح للشرّ بأن ينتصر"، لافتا الى أن "الله وحده منع وقوع ما لا يمكن تصوّره".

وكان الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب واقفاً خلف منصة يلقي كلمة أمام تجمع جماهيري في الهواء الطلق في بتلر بولاية بنسلفانيا ورأسه مائل إلى اليمين تحت سماء صافية وفي درجة حرارة مرتفعة.

وفجأة وبعد مرور 6 دقائق فقط جرى سماع وابل من "الفرقعة" بدا كأنه طلقات نارية. أمسك ترمب على الفور بأذنه اليمنى، ونظر إلى الدم على يديه، ثم سقط سريعاً على الأرض خلف المنصة. صرخ الحشد وانحنى الواقفون خلفه من هول المفاجأة.

وهُرع 6 من ضباط الخدمة السرية إلى المنصة، والتفوا حول ترمب الذي كان يجلس على ركبتيه خلف المنصة. كما صعد ضباط آخرون مسلحون بالبنادق إلى المنصة. كان هناك وابل ثانٍ من الطلقات النارية على ما يبدو.

وأبقى عملاء الخدمة السرية ترمب على الأرض مدة 25 ثانية. وأمكن سماع شخص يصرخ: "لقد سقط مطلق النار!"، وصاح شخص آخر: "تحرك!" بينما استمر كثير من الحشد في الصراخ.

ورفع الضباط ترمب على قدميه، ولم تعد قبعة البيسبول الحمراء التي كتب عليها: "لنجعل أميركا عظيمة مرة أخرى" موجودة على رأسه، وكان أشعث الشعر والدماء على أذنه، وكان وجهه ملطخاً بالدماء.