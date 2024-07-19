تل ابيب تعيش ليلة مرعبة

السومرية نيوز – دولي

أعلن الحوثيون في اليمن صباح الجمعة، مسؤوليتهم عن استهداف تل أبيب بطائرة مسيّرة ما أدى إلى مقتل شخص وإصابة آخرين بحسب السلطات الإسرائيلية، في إطار عملياتهم التي يقولون إنها تأتي دعماً للفلسطينيين في قطاع غزة.

وقال المتحدث العسكري باسم "أنصار الله" العميد يحيى سريع في بيان "نفذَ سلاحُ الجوِّ المسيرُ في القواتِ المسلحةِ اليمنيةِ عمليةً عسكريةً نوعيةً تمثلتْ في استهدافِ أحدِ الأهدافِ المهمةِ في منطقةِ يافا المحتلة ما يسمى إسرائيلياً تل أبيب".

ولفت سريع إلى أن "الهجوم نُفّذ بطائرةٍ مسيرةٍ جديدةٍ اسمها يافا قادرةٍ على تجاوزِ المنظوماتِ الاعتراضيةِ للعدوِّ ولا تستطيعُ الراداراتُ اكتشافَها"، مشيرا الى أن "القواتِ المسلحةَ اليمنيةَ تعلنُ منطقةَ يافا المحتلةَ منطقةً غيرَ آمنةٍ وستكون هدفا أساسياً في مرمى أسلحتنا وإننا سنقومُ بالتركيزِ على استهدافِ جبهةِ العدوِّ الصهيونيِّ الداخليةِ والوصولِ إلى العمق".



وكانت الشرطة الصهيونية أعلنت في بيان فجر الجمعة أنّ انفجاراً قوياً وقع في مبنى في تل أبيب قبل الساعة الرابعة صباحاً (01,00 بتوقيت غرينتش)، قبل أن يؤكد جهاز الإسعاف الإسرائيلي مقتل شخص واحد.

ومنذ تشرين الثاني، يشنّ الحوثيون، عشرات الهجمات بالصواريخ والمسيّرات على سفن تجارية في البحر الأحمر وبحر العرب يعتبرون أنها مرتبطة بالكيان الصهيوني أو متّجهة إلى موانئها، ويقولون إن ذلك يأتي دعما للفلسطينيين في قطاع غزة في ظل الحرب الدائرة منذ السابع من تشرين الأول الماضي.

وخلال الأشهر الماضية، أعلن الحوثيون مرات عدة استهداف مدينة إيلات ومينائها في إسرائيل، ضمن عمليات منفردة أو بالاشتراك مع فصائل عراقية، لكن هذه هي المرة الأولى التي يستهدفون فيها تل أبيب.