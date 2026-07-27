وجهت طلباً لحكومة بغداد.. السعودية تعلن اعتراض وتدمير مسيرات قادمة من العراق

وقالت الوزارة في بيان، انه "تم تدمير مسيرات حاولت استهداف منشآت بترولية بالمنطقتين الشرقية والرياض"، لافتة إلى أن "المحاولات الإرهابية انطلقت من الأراضي العراقية ونفذتها مليشيات إرهابية تابعة لإيران".وأكدت على "حق المملكة بالدفاع عن النفس واحتفاظها بحق الرد في الوقت والمكان المناسبين".وأدانت الوزارة، ان "الاعتداءات بمسيرات أطلقتها مليشيات تابعة لإيران بالعراق ونؤكد عزم المملكة ردع المعتدين"، مؤكدة "ضرورة اتخاذ كل ما يلزم لضمان منع استخدام أراضيها منطلقا للعدوان".