مطالبات لحكومتي المركز والاقليم بالتدخل لايقاف التوغل التركي

بين الفينةِ والاخرى تتجددُ الهجماتُ على الشريطِ الحدودي للعراق من قبلِ القواتِ التركية، خاصةً على مناطقِ محافظةِ دهوك بحجةِ تواجدِ حزبِ العمالِ الكردستاني.. و منذُ الخامسِ عشرَ من حزيران وحتى الخامسِ عشرَ من تموز نفذت تركيا ثلاثَمائةٍ واحدى وثمانين ضربةً جويةً على أراضي كردستان تم اخلاءُ تسعِ قرى على اثرِها