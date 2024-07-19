الحوثيون يهاجمون "تل أبيب" لأول مرة منذ بدء عملياتهم دعما لغزة (فيديو)

بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفا مهماً في منطقة يافا المحتلة ما تسمى إسرائيليا "تل أبيب". بطائرة مسيرة جديدة تحمل اسم " يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية ولا تستطيع الرادارات اكتشافها. 19_07_2024م - 13-01-1446هـ#عملية_وطائرة_يافا_اليمنية pic.twitter.com/8BxxJg8WGI
— قناة المسيرة (@TvAlmasirah) July 19, 2024
بيان القوات المسلحة اليمنية بشأن تنفيذ عملية عسكرية استهدفت هدفا مهماً في منطقة يافا المحتلة ما تسمى إسرائيليا "تل أبيب". بطائرة مسيرة جديدة تحمل اسم " يافا" قادرة على تجاوز المنظومات الاعتراضية ولا تستطيع الرادارات اكتشافها. 19_07_2024م - 13-01-1446هـ#عملية_وطائرة_يافا_اليمنية pic.twitter.com/8BxxJg8WGI