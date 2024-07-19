بصاروخ يستخدم لأول مرة.. حزب الله يعلن قصف مستوطنات إسرائيلية

ونقلت الوكالة اللبنانية للإعلام عن بيان للحزب أن القصف جاء "رداً على الااعتداءات الإسرائيلية التي طالت المدنيين بالأمس في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا" في جنوب لبنان.وقال البيان إن حزب الله "قصف للمرة الأولى مستعمرات نيفيه زيف ومنوت وأبيريم بعشرات صواريخ الكاتيوشا، ‏ردا على ‏اعتداءات إسرائيل التي طالت مدنيين في بلدات صفد البطيخ ومجدل سلم وشقرا جنوب لبنان".‏وأوضح بيان آخر أن حزب الله "استهدف موقع رويسات العلم في ‏تلال كفرشوبا اللبنانية المحتلة، بصاروخ وابل الثقيل، ما ‏أدى إلى إصابة الموقع إصابة مباشرة، وتدمير قسم منه واشتعال النيران فيه".وأشار البيان إلى أن صاروخ "وابل" من صناعة "حزب الله".ووفق مصادر مقربة من الحزب، يستخدم صاروخ "وابل" للمرة الأولى منذ بدء المواجهات مع إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.