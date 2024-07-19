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باكستان.. القبض على شريك بن لادن

دوليات

2024-07-19 | 12:14
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/author-details/39/سعد-أحمد
باكستان.. القبض على شريك بن لادن
المصدر:
وكالات
2,251 مشاهدة

أكدت السلطات الباكستانية، اليوم الجمعة، أنها أوقفت شريكا مقربا من زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن العقل المدبر لهجمات 11 أيلول 2001 على الولايات المتحدة والذي قتل في باكستان في العام 2011.

وأوقف مسؤولون في مكافحة الإرهاب أمين الحق في مدينة غوجارات في ولاية بنجاب في شرق البلاد، لاتهامه بالتخطيط لنشاطات تخريب والسعي إلى استهداف منشآت مهمة في البلاد.

وقال مساعد المفوض العام للشرطة عثمان غوندال إن "الرجل يدعى أمين الحق، وإن إدارة مكافحة الإرهاب في إقليم البنجاب ألقت القبض عليه بعد عملية تعقب استمرت عاما، مبيناً أن أمين الحق اعتقل في بلدة قريبة من مدينة جيلوم، لكن لم يكن من الواضح متى تم الاعتقال على وجه التحديد".

وأضاف غوندال في مؤتمر صحافي بلاهور، أن "الاعتقال أحبط هجمات محتملة خطط لها أمين الحق في الإقليم".

وكان أمين الحق مصنفا في الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة على أنه شريك لبن لادن ولتنظيم القاعدة، بحسب غوندال.

يشار إلى أن اسم أمين الحق مدرج على قائمة عقوبات الأمم المتحدة للأشخاص المرتبطين بتنظيم القاعدة.

وأمين الحق أفغاني متهم بالعمل كممول لتنظيم القاعدة وبتزويد المتمردين بالسلاح.
وعاد أمين الحق للظهور بعد انسحاب القوات الغربية من حلف شمال الأطلسي من أفغانستان. وتوجه إلى أفغانستان في آب وباشر جهودا لإعادة تنظيم القاعدة.

وكان تحالف دولي بقيادة الولايات المتحدة أطاح في 2001 أول نظام لحركة طالبان بعدما رفض تسليم مسؤولي تنظيم القاعدة المسؤولين عن هجمات 11 أيلول في الولايات المتحدة.

وقتل بن لادن لاحقا في عملية أميركية في 2011 في باكستان بعد رصد مكان إقامته.

وبعد هجمات 11 أيلول، اعتقلت باكستان وسلمت العديد من كبار قياديي تنظيم القاعدة إلى الولايات المتحدة، وكان من بينهم معاونو بن لادن؛ خالد شيخ محمد، ورمزي بن الشيبة، وأبو زبيدة.
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