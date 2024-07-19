بلينكن: إيران قادرة على صنع قنبلة نووية خلال أسبوع

وقال بلينكن خلال منتدى في كولورادو، إن "الوضع الراهن ليس جيدا. إيران، بسبب انتهاء الاتفاق النووي، بدلا من أن تكون على بعد عام واحد على الأقل من القدرة على إنتاج مواد انشطارية لصنع قنبلة نووية، هي الآن على الأرجح على بعد أسبوع أو اثنين من القدرة على القيام بذلك".لكن الوزير أوضح أن طهران "لم تطور سلاحا إلى الآن".