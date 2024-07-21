بايدن يعلن انسحابه من الانتخابات الرئاسية الأمريكية

السومرية نيوز – دولي

اعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن، انسحابه من الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وقال بايدن في تصريح صحفي انه "قرر التنحي عن الترشح لخوض انتخابات الرئاسة الأمريكية".

وأضاف إنه "سيركز على الوفاء بمهامه الرئاسية حتى انقضاء ولايته".